Девушка выпрыгнула с колеса обозрения в парке Горького в Алматы
Фото: peakpx
В Центральном парке культуры и отдыха Горького Алматы девушка покончила с собой, выпрыгнув из аттракциона "колесо обозрения", сообщает Zakon.kz.
В Управлении здравоохранения подтвердили факт гибели девушки, отметив, что она скончалась до приезда кареты скорой помощи.
В полиции также прокомментировали трагедию.
"По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы
Необходимо отметить, что в соцсетях распространяется информация, что женщина задушила своего ребенка у себя дома в Илийском районе Алматинской области. И уже потом направилась в парк на аттракцион.
Zakon.kz запросил информацию в ДП Алматинской области.
Ранее 19-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Атырауской области.
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