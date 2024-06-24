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Девушка выпрыгнула с колеса обозрения в парке Горького в Алматы

Девушка выпрыгнула с колеса обозрения в парке Горького в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 17:44 Фото: peakpx
В Центральном парке культуры и отдыха Горького Алматы девушка покончила с собой, выпрыгнув из аттракциона "колесо обозрения", сообщает Zakon.kz.

В Управлении здравоохранения подтвердили факт гибели девушки, отметив, что она скончалась до приезда кареты скорой помощи.

В полиции также прокомментировали трагедию.

"По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП Алматы

Необходимо отметить, что в соцсетях распространяется информация, что женщина задушила своего ребенка у себя дома в Илийском районе Алматинской области. И уже потом направилась в парк на аттракцион.

Zakon.kz запросил информацию в ДП Алматинской области.

Ранее 19-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в Атырауской области.

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