В Алматы ночью патрульные задержали троих, в том числе несовершеннолетнего с наркотиками

В Медеуском районе Алматы патрульные задержали троих парней, в том числе несовершеннолетнего 2006 года рождения с наркотиками, сообщает Zakon.kz

Патрульный экипаж "Буран-229" во время своего дежурства в Медеуском районе (ВОАД- ул.Толе Би) обратил внимание на нескольких молодых людей, которые подозрительно себя вели и увидев сотрудников полиции, попытались скрыться. Трое парней были задержаны.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место опергруппа в присутствии понятых изъяла у них крупные и мелкие упаковки наркотических веществ растительного происхождения, скорее всего, по словам сотрудников это анаша.

Фото: Zakon.kz

Со слов парней они нашли эти свертки, перемотанные черной изолентой на улице и положили себе в карман.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Всех троих доставили на медицинское освидетельствование, чтобы точно узнать употребляли они или нет. А дальше будут разбираться, кто что где взял и кто что нашел.