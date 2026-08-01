В Алматы задержали закладчика с десятками свертков наркотиков

В Медеуском районе Алматы полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

При личном досмотре у него нашли десятки свертков, обмотанных изолентой. В части из них находилась марихуана, в других, по предварительным данным, – синтетические наркотики, которые предназначались для сбыта.

По словам задержанного, около месяца назад он устроился закладчиком, найдя такую "работу" через интернет, и начал распространять наркотики в городе, рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки наркотиков, организатора схемы и других причастных.

Ранее жителя Жетысу задержали с крупной партией мефедрона.