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События

В Алматы задержали закладчика с десятками свертков наркотиков

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
В Медеуском районе Алматы полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

При личном досмотре у него нашли десятки свертков, обмотанных изолентой. В части из них находилась марихуана, в других, по предварительным данным, – синтетические наркотики, которые предназначались для сбыта.

По словам задержанного, около месяца назад он устроился закладчиком, найдя такую "работу" через интернет, и начал распространять наркотики в городе, рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки наркотиков, организатора схемы и других причастных.

Ранее жителя Жетысу задержали с крупной партией мефедрона.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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