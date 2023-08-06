У браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов
Фото: Instagram/qazfwc
Полицейские Мангистауской области задержали браконьера. При обыске автомобиля у него обнаружили 17 туш редкого джейран-каракуйрыка, сообщает Zakon.kz.
На браконьера из села Кызылсай полицейские вышли благодаря оперативной информации, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
В результате обыска автомобиля Toyota Sequoia в багажнике, помимо туш животных, также было обнаружено охотничье ружье, патроны, топор, ножи и семь зарядных устройств.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами возбуждено уголовное дело согласно статье 339 УК РК.
В марте стало известно, что жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел и продажу мяса сайгаков.
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