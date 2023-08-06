У браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов

Полицейские Мангистауской области задержали браконьера. При обыске автомобиля у него обнаружили 17 туш редкого джейран-каракуйрыка, сообщает Zakon.kz.

На браконьера из села Кызылсай полицейские вышли благодаря оперативной информации, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

В результате обыска автомобиля Toyota Sequoia в багажнике, помимо туш животных, также было обнаружено охотничье ружье, патроны, топор, ножи и семь зарядных устройств.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами возбуждено уголовное дело согласно статье 339 УК РК.

В марте стало известно, что жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел и продажу мяса сайгаков.

