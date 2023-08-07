Мужчина зарезал собаку на детской площадке Уральска

Житель Уральска зарезал собаку на деткой площадке одного из дворов города на глазах у прохожих, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об акте жестокого обращения с животным во дворе жилого дома по улице Гагарина опубликовали на своей страничке в Instagram местные зоозащитники. По данным организации "Доброе Сердце", неизвестный мужчина вышел во двор с ножом и зарезал собаку, после чего просто ушел с места преступления.

"Все происходило на глазах у детей. Волонтёры "Доброе Сердце" написали заявление, но жалуются на нежелание сотрудников полиции всесторонне рассматривать дело, устанавливать данные человека, совершившего это преступление", – сказано в сообщении на страничке волонтеров.

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что подозреваемый установлен.

"Управлением полиции города Уральска начато досудебное расследование по статье 316 "Жестокое обращение с животными" УК РК", – уточнили в ведомстве.

Месяцем ранее в Атырау местный житель натравил на прохожих бойцовского пса. На вызов приехали полицейские, которых теперь к ответственности потребовали привлечь зоозащитники за жестокое обращение с животным.