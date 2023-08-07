Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина зарезал собаку на детской площадке Уральска

Мужчина зарезал собаку на детской площадке Уральска Фото: pixabay
Житель Уральска зарезал собаку на деткой площадке одного из дворов города на глазах у прохожих, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об акте жестокого обращения с животным во дворе жилого дома по улице Гагарина опубликовали на своей страничке в Instagram местные зоозащитники. По данным организации "Доброе Сердце", неизвестный мужчина вышел во двор с ножом и зарезал собаку, после чего просто ушел с места преступления.

"Все происходило на глазах у детей. Волонтёры "Доброе Сердце" написали заявление, но жалуются на нежелание сотрудников полиции всесторонне рассматривать дело, устанавливать данные человека, совершившего это преступление", – сказано в сообщении на страничке волонтеров.

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что подозреваемый установлен.

"Управлением полиции города Уральска начато досудебное расследование по статье 316 "Жестокое обращение с животными" УК РК", – уточнили в ведомстве.

Месяцем ранее в Атырау местный житель натравил на прохожих бойцовского пса. На вызов приехали полицейские, которых теперь к ответственности потребовали привлечь зоозащитники за жестокое обращение с животным.

Читайте также

У браконьера в Мангистау изъяли 17 туш джейранов

Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО

В ВКО спасли мужчину, которого унесло течением реки Иртыш

Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления