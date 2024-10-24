Житель Уральска выстрелил из пистолета в собаку на детской площадке

22 октября в 22:08 во дворе дома на детской площадке житель Уральска выстрелил из пистолета в собаку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали волонтеры, это не первый случай в данном дворе. Они говорят, что в прошлый раз кто-то убил собаку подобным образом. Волонтеры подавали заявление участковому, но безрезультатно.

"В этот раз наша собака не умерла, она ранена и у нее в голове пуля. Врачи из клиники на рентгене показали пулю и сказали, что это не дробь, а настоящая свинцовая пуля. Дети все время играли с ней и с другими собачками на детской площадке. И еще ни один ребенок не пострадал, а вот собаки в этом дворе постоянно погибают от рук людей", – написали волонтеры в Instagram.

Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на управление полиции Уральска, начато досудебное расследование по статье 316 части 1 УК РК "Жестокое обращение с животными", согласно которой предусматриваются: штраф до 120 месячных расчетных показателей, исправительные работы на тот же срок, общественные работы до 120 часов или арест до 30 суток.

В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное правонарушение.

Между тем в Англии полицейские перекрыли восемь автомагистралей, чтобы найти одного потерявшегося спаниеля.