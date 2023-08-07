Ребенок скончался в поезде по пути в лагерь в Атырауской области

7 августа 2023 года в поезде "Атырау-Астрахань" скончался ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахстан темир жолы".

В распространяемом сообщении сказано, что он ехал в лагерь с группой детей в сопровождении четырех вожатых.

Примечательно, что питание у группы было самостоятельное.

"После отправления ребенок почувствовал недомогание. Поездная бригада действовала согласно инструкции: была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Также сказано, что причины смерти будут известны после проведения экспертизы.

7 июля 2023 года сообщалось, что женщину с двумя маленькими детьми не пустили в вагон поезда сообщением Атырау – станция Дины Нурпеисовой. Как оказалось, у нее не было билета на одного из малышей.