Ребенок скончался в поезде по пути в лагерь в Атырауской области
Фото: pixabay
7 августа 2023 года в поезде "Атырау-Астрахань" скончался ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахстан темир жолы".
В распространяемом сообщении сказано, что он ехал в лагерь с группой детей в сопровождении четырех вожатых.
Примечательно, что питание у группы было самостоятельное.
"После отправления ребенок почувствовал недомогание. Поездная бригада действовала согласно инструкции: была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Также сказано, что причины смерти будут известны после проведения экспертизы.
7 июля 2023 года сообщалось, что женщину с двумя маленькими детьми не пустили в вагон поезда сообщением Атырау – станция Дины Нурпеисовой. Как оказалось, у нее не было билета на одного из малышей.
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