Дерзкое разбойное нападение на подростка попало на видео в Павлодаре

Полицейские задержали жителя Павлодара, который незаконно проник в чужой дом и угрожал оружием девочке-подростку, сообщает Zakon.kz.

Полиция Павлодара задержала 48-летнего жителя областного центра по подозрению в разбойном нападении, сообщили 7 августа в пресс-службе городского ДП.

По информации полиции, мужчина незаконно проник в дом по ул. Бухар Жырау и напал на 15-летнюю девочку-подростка. Применяя насилие и угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник заставил девочку отдать ему 250 тысяч тенге. При этом он не обратил внимания на то, что попал на видео с камер наблюдения.





В правоохранительные органы обратилась мать подростка. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении. Его отправили в ИВС. Идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 УК РК.

Подобные преступления происходят в Казахстане нередко. Так, в мае в Жамбылской области задержали группу злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на пожилого мужчину.