Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дерзкое разбойное нападение на подростка попало на видео в Павлодаре

Разбойное нападение на подростка попало на видео в Павлодаре Фото: pixabay
Полицейские задержали жителя Павлодара, который незаконно проник в чужой дом и угрожал оружием девочке-подростку, сообщает Zakon.kz.

Полиция Павлодара задержала 48-летнего жителя областного центра по подозрению в разбойном нападении, сообщили 7 августа в пресс-службе городского ДП.

По информации полиции, мужчина незаконно проник в дом по ул. Бухар Жырау и напал на 15-летнюю девочку-подростка. Применяя насилие и угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник заставил девочку отдать ему 250 тысяч тенге. При этом он не обратил внимания на то, что попал на видео с камер наблюдения.


В правоохранительные органы обратилась мать подростка. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении. Его отправили в ИВС. Идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 УК РК.

Подобные преступления происходят в Казахстане нередко. Так, в мае в Жамбылской области задержали группу злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на пожилого мужчину.

Читайте также

Петушиные бои в Алматинской области сняли на видео

Почти 50 км труб "потеряли" при строительстве газопровода в Жетысуской области

Ребенок скончался в поезде по пути в лагерь в Атырауской области

Никита Дробны
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления