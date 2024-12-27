Кража елки в Уральске попала на видео

Полицейские задержали жителя Уральска, который похитил украшенную елку со двора дома, сообщает Zakon.kz.

Елка исчезла со двора дома в вечернее время. Участковые инспекторы задержали 48-летнего мужчину по подозрению в краже новогоднего украшения.

По факту кражи начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что дерзкую кражу из ломбарда на 46,5 млн тенге совершили иностранцы в Астане.