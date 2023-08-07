В Актобе из детского сада эвакуировали 40 человек из-за крупного пожара

В Актобе 7 августа 2023 года загорелась крыша ресторана. В связи с крупным возгоранием из расположенного рядом здания детского сада спасатели эвакуировали 38 человек, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании ресторана Alefun на ул. Братьев Жубановых в районе Астаны поступило в службу спасения "112" в 12:16.

"По прибытию на место вызова выяснилось, что загорелась крыша ресторана. Огнеборцы предотвратили распространение огня на другие здания и дома. Из расположенного рядом с рестораном детского сада эвакуировали 40 человек, в том числе 35 детей", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 280 кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

"Жертв и пострадавших нет. Пожар был потушен в 13:06. Причина пожара устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

В тушении пожара были задействованы 48 человек и 12 единиц техники.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В ДЧС Актюбинской области жителей и гостей региона призывают строго соблюдать требования пожарной безопасности.

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