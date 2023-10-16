Пожар в детском саду Костаная: эвакуировали 121 ребенка

В Костанае днем 16 октября произошло возгорание в детском саду "Ясли-Сад №4", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайский области, на первом этаже в музыкальном классе произошло возгорание деревянных и бумажных декораций сцены, деревянная оконная рама и оргтехника. Также оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 10 м2.

Фото: ДЧС Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

"Эвакуировали 121 детей и 14 взрослых. До прибытия спасателей часть персонала в составе 18 человек и 30 детей смогли эвакуироваться самостоятельно", – говорится в сообщении.

Фото: ДЧС Костанайской области

По информации ведомства, пожар уже ликвидировали. Никто из детей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В тушении принимали участие 41 человек личного состава и восемь единиц техники.

Фото: ДЧС Костанайской области

Ранее в Костанае пожарные спасли восемь человек из горящей многоэтажки.