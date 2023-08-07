В Астане школьника насмерть придавило футбольными воротами

В Астане 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник от полученных травм скончался. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного управления образования.

По данным управления, трагедия произошла на территории школы.

"На территории школы №10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался". Пресс-служба Управления образования Астаны

В управлении отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.

"Управление образования города выражает соболезнования семье погибшего". Пресс-служба Управления образования Астаны

Случаев падения ворот на детей не мало. Так, 24 марта 2023 года схожий случай произошел с семилетним карагандинцем во дворе его дома. В результате падения плохо закрепленных ворот ребенок получил перелом ноги. В Костанае 13 апреля на 16-летнего подростка упали футбольные ворота, в результате чего он получил разрыв 12-перстной кишки. В Темиртау 11 мая 12-летний ребенок был госпитализирован с травмой головы после того, как него упали футбольные ворота на одном из стадионов.

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В Актау 15 июня скончался 16-летний подросток, который более трех недель провел в больнице после того, как на него упали футбольные ворота.