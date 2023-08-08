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Школьника насмерть придавило воротами в Астане: появились подробности несчастного случая

Школьника насмерть придавило воротами в Астане: появились подробности несчастного случая Фото: Zakon.kz
В Астане 7 августа 2023 года школьника насмерть придавило футбольными воротами. Подробности несчастного случая рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

"7 августа текущего года в полицию поступило сообщение о том, что во время футбольной игры на поле школы произошел несчастный случай – металлическая конструкция упала на голову ребенка, в результате чего он скончался на месте", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

Также в столичном департаменте полиции уточнили, по какой статье начато досудебное расследование.

"По данному факту Управлением полиции района "Байконыр" начато досудебное расследование по статье 306 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, которая относится к выполнению работ и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Пресс-служба ДП Астаны

На основании ст. 201 УПК РК, как отметили в столичной полиции, "иная информация разглашению не подлежит".

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Ранее сообщалось, что в Астане на территории школы №10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался.

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