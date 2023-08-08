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Пожилая женщина выпала с балкона больницы в Кызылорде

Пожилая женщина выпала с балкона больницы в Кызылорде Фото: Zakon.kz
61-летняя пациентка больницы скончалась после падения с балкона медицинского учреждения, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 6 августа. Пациентка больницы выпала с балкона и скончалась от полученных травм. Обстоятельства случившегося пока не известны, передают Кызылординские вести.

В Департаменте полиции Кызылординской области подтвердили факт смерти женщины. В пресс-службе ведомства сообщили, что дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Иные подробности в рамках уголовного дела не раскрываются.

Ранее в Караганде произошел несчастный случай, во время которого 27-летняя женщина получила серьезные травмы после падения из окна на четвертом этаже.

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Мария Мельникова
Кызылорда Кызылординская область
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