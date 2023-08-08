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Законодательство РК

В ВКО более 20 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов

ребенок, алименты Фото: pexels
С начала 2023 года за неисполнение судебных актов по алиментным платежам к административной ответственности привлечено 1094 должника. Алиментщиков также привлекают к уголовной ответственности. Так к примеру в ВКО более 20 горе-родителей получили уголовный срок, сообщает Zakon.kz.

Один из таких нерадивых отцов, житель Усть-Каменогорска. Он 6 лет не выплачивал алименты на своих двоих сыновей. Общий долг мужчины составил около 4 млн тенге. Житель областного центра ранее был приговорен к ограничению свободы за уклонение от алиментов. Теперь ему грозит реальный тюремный срок, пишет пресс-служба ДУИС ВКО.

"При постановке на учет в службе пробации, осужденный был неоднократно осведомлен инспектором об ответственности в случае игнорирования приговора суда. Однако, несмотря на предупреждения и замечания сотрудников пробации, злостно уклонялся от исполнения приговора суда. На все проведенные профилактические работы мужчина не реагировал. Суд вынес решение о замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы на 40 дней в колонии средней безопасности", – рассказал заместитель начальника службы пробации Усть-Каменогорска Сымбат Ботаев.

По данным Минюста, с начала 2023 года за неисполнение судебных актов в отношении 6969 должников выставлен временный запрет на выезд из страны, для привлечения к уголовной ответственности в рамках ст. 139 УК РК в органы внутренних дел направлено 410 представлений, из которых 76 – направлены в суд, 196 – прекращены по реабилитирующим основаниям, по 21 делу принято решение о прекращении по не реабилитирующим основаниям. По всем проблемным исполнительным производствам о взыскании алиментов судебными исполнителями принимаются меры принудительного характера.

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