Сколько казахстанцев привлекли к ответственности за неуплату алиментов

В Казахстане с начала года к административной ответственности за задолженность по алиментам привлечены около 3,5 тысячи человек, к уголовной ответственности – свыше 290 должников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции 31 октября официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, на сегодня у судебных исполнителей находятся 322 тыс. производств о взыскании алиментов. Из них свыше 311 тыс. должников – мужчины и более 11 тыс. – женщины.

"Проблемными являются 25 тысяч производств на сумму 33 млрд тенге. За девять месяцев 2024 года взыскана задолженность по алиментам на сумму 7 млрд тенге", – сказал Талгат Уали.

По 95,6% производств взыскание осуществляется ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Судебными исполнителями в отношении более 7 тыс. должников выставлены временные ограничения на выезд за пределы Казахстана. Кроме того, трудоустроены 3846 должников.

Ранее депутат Мажилиса предложил создать Государственный алиментный фонд.

