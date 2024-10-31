Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько казахстанцев привлекли к ответственности за неуплату алиментов

Люди, общество, население, дети, родители, ребенок, лето , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:42 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с начала года к административной ответственности за задолженность по алиментам привлечены около 3,5 тысячи человек, к уголовной ответственности – свыше 290 должников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции 31 октября официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, на сегодня у судебных исполнителей находятся 322 тыс. производств о взыскании алиментов. Из них свыше 311 тыс. должников – мужчины и более 11 тыс. – женщины.

"Проблемными являются 25 тысяч производств на сумму 33 млрд тенге. За девять месяцев 2024 года взыскана задолженность по алиментам на сумму 7 млрд тенге", – сказал Талгат Уали.

По 95,6% производств взыскание осуществляется ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Судебными исполнителями в отношении более 7 тыс. должников выставлены временные ограничения на выезд за пределы Казахстана. Кроме того, трудоустроены 3846 должников.

Ранее депутат Мажилиса предложил создать Государственный алиментный фонд.

Читайте также

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска
Гибель 46 горняков на шахте им Костенко: в Генпрокуратуре рассказали о ходе следствия
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Как можно распознать лже-судоисполнителя в Казахстане
Цифровые технологии
Сколько средств сэкономил казахстанцам цифровой судебный исполнитель
Бауыржан Муканов
Законодательство МЮ РК Уали Талгат Казахстан 2024 год Алименты Семья Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: