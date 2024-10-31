Сколько казахстанцев привлекли к ответственности за неуплату алиментов
Фото: Zakon.kz
В Казахстане с начала года к административной ответственности за задолженность по алиментам привлечены около 3,5 тысячи человек, к уголовной ответственности – свыше 290 должников, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил на пресс-конференции 31 октября официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, на сегодня у судебных исполнителей находятся 322 тыс. производств о взыскании алиментов. Из них свыше 311 тыс. должников – мужчины и более 11 тыс. – женщины.
"Проблемными являются 25 тысяч производств на сумму 33 млрд тенге. За девять месяцев 2024 года взыскана задолженность по алиментам на сумму 7 млрд тенге", – сказал Талгат Уали.
По 95,6% производств взыскание осуществляется ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Судебными исполнителями в отношении более 7 тыс. должников выставлены временные ограничения на выезд за пределы Казахстана. Кроме того, трудоустроены 3846 должников.
Ранее депутат Мажилиса предложил создать Государственный алиментный фонд.
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