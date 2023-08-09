Членам ОПГ в Астане вынесли приговор за выписку фиктивных счетов-фактур на 1 млрд тенге

Суд над членами ОПГ, выписывавшими фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, завершился в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 9 августа, столичный департамент ведомства завершил расследование в отношении членов ОПГ, которые выписывали фиктивные счета-фактуры.

"Группа лиц оказывала пособничество по выписке фиктивных счетов-фактур в период с сентября 2021 года по март 2022 года. Своими действиями они причинили государству особо крупный ущерб в размере более 1 млрд тенге неуплаченных налогов", – говорится в сообщении АФМ.

Суд приговорил членов ОПГ к лишению свободы на срок от 3,5 до 4,5 года.

Ранее департамент АФМ по городу Шымкент разоблачил двух предпринимателей, которые выписывали фиктивные счета-фактуры и утаили от государства около 700 млн тенге налогов.

