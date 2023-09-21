В Казахстане член ОПГ обманул государство на 870 млн тенге
Фото: pixabay
В Казахстане член ОПГ выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы, сообщает Zakon.kz.
В августе в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали члена организованной преступной группы. Он находился в международном розыске.
"Подозреваемый выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы", – рассказали в прокуратуре города Алматы.
По информации ведомства, ущерб государству составил 870 миллионов тенге.
"С санкции следственного суда он содержится под стражей, проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.
Ранее находившегося в розыске по делу о хищении около одного миллиарда тенге экстрадировали в Казахстан из Турции.
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