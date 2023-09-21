В Казахстане член ОПГ обманул государство на 870 млн тенге

В Казахстане член ОПГ выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы, сообщает Zakon.kz.

В августе в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали члена организованной преступной группы. Он находился в международном розыске.

"Подозреваемый выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы", – рассказали в прокуратуре города Алматы.

По информации ведомства, ущерб государству составил 870 миллионов тенге.

"С санкции следственного суда он содержится под стражей, проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.

Ранее находившегося в розыске по делу о хищении около одного миллиарда тенге экстрадировали в Казахстан из Турции.