Девять иностранцев пытались незаконно попасть в Европу через Казахстан

Девять человек задержали пограничники КНБ в Западно-Казахстанской области. Нарушители границы надеялись попасть в страны Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК 23 августа, девятерых нарушителей государственной границы РК задержали 11 августа военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области. Иностранцы пытались пересечь границу в обход пропускного пункта. По предварительной информации, их конечной целью были страны Евросоюза.

"17 августа суд Бурлинского района ЗКО привлек нарушителей к ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 514 Кодекса об административных правонарушениях", – отметили в пресс-службе КНБ.

По данным ведомства, с начала 2023 года в ЗКО за нарушение порядка пересечения границы задержали уже 110 иностранцев.

В начале августа сообщалось, что в ЗКО за нарушение госграницы задержали пятерых иностранных граждан, которые легально прилетели в Казахстан как туристы и пытались незаконно попасть в Европу через РК и Россию.