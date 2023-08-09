В Алматинской области полицейские спасли двоих тонущих детей

Двоих несовершеннолетних детей чуть не унесло большим потоком воды реки Талгар, протекающей вдоль села Ават, сообщает Zakon.kz.

Детей спасли участковые инспектора полиции, которые неподалеку проводили обход вверенной им территории.

"Инцидент произошел 4 августа в 18:05. Случайные прохожие сообщили о том, что в реке видят двоих маленьких детей 2011 г.р., которых вот-вот унесет внезапно ускорившимся потоком воды. Участковые инспектора полиции УП Енбекшиказахского района капитан полиции Нурлан Танабаев и старший лейтенант Кайрат Еркинов незамедлительно подъехали на место и приступили к спасательной операции", – рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Танабаев, обвязав себя канатом, бросился в большой поток воды, в это время Еркинов, удерживая канат, вытягивал товарища по службе с воды. Действуя оперативно и слаженно, участковые по очереди вытащили детей на берег, тем самым спасли им жизни.

В свою очередь родители выразили благодарность участковым инспекторам полиции и пожелали им продвижения по службе и крепкого здоровья.