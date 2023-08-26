Мать и двое детей утонули в реке Иртыш

В селе Павлодарское из реки Иртыш спасатели извлекли тела матери и двоих ее детей, сообщает Zakon.kz.

По версии ДЧС Павлодарской области, 25 августа мать и двое детей, находясь в легковом автомобиле, скатились в реку и не смогли самостоятельно выбраться.

Тела удалось извлечь в 22:53. Мать детей – 1980 года рождения, ее детям было по 6 и 9 лет.

На месте работали 5 человек и 2 единицы техники.

21 августа в реке Сырдарья утонули 11 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Последнее тело девочки удалось вытащить из воды только спустя два дня.