Мать и двое детей утонули в реке Иртыш
Фото: freepik
В селе Павлодарское из реки Иртыш спасатели извлекли тела матери и двоих ее детей, сообщает Zakon.kz.
По версии ДЧС Павлодарской области, 25 августа мать и двое детей, находясь в легковом автомобиле, скатились в реку и не смогли самостоятельно выбраться.
Тела удалось извлечь в 22:53. Мать детей – 1980 года рождения, ее детям было по 6 и 9 лет.
На месте работали 5 человек и 2 единицы техники.
21 августа в реке Сырдарья утонули 11 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Последнее тело девочки удалось вытащить из воды только спустя два дня.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript