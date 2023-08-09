В Актау экстренную посадку совершил авиарейс Астана – Бодрум

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

9 августа самолет Air Astana, выполнявший рейс KC567 по направлению Астана – Бодрум, из-за проблем с топливной системой был вынужден совершить посадку в аэропорту г. Актау, сообщает Zakon.kz.

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