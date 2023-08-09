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В Актау экстренную посадку совершил авиарейс Астана – Бодрум

экстренная посадка Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
9 августа самолет Air Astana, выполнявший рейс KC567 по направлению Астана – Бодрум, из-за проблем с топливной системой был вынужден совершить посадку в аэропорту г. Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба компании, самолет благополучно приземлился в аэропорту г. Актау в 09:50.

"Инженерная служба работает над поиском и устранением неисправности. Авиакомпания направит в Актау дополнительный борт для продолжения рейса к месту назначения, расчетное время отправки рейса Актау-Бодрум сегодня в 18:20 по времени Актау", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары.

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