В Актау экстренную посадку совершил авиарейс Астана – Бодрум
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
9 августа самолет Air Astana, выполнявший рейс KC567 по направлению Астана – Бодрум, из-за проблем с топливной системой был вынужден совершить посадку в аэропорту г. Актау, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба компании, самолет благополучно приземлился в аэропорту г. Актау в 09:50.
"Инженерная служба работает над поиском и устранением неисправности. Авиакомпания направит в Актау дополнительный борт для продолжения рейса к месту назначения, расчетное время отправки рейса Актау-Бодрум сегодня в 18:20 по времени Актау", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript