"Букмекерскую контору" накрыли в Семее, привлекли спецназ

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области при координации областной прокуратуры пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса под видом "букмекерской конторы" под названием Sport Bar, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:

"В рамках ОПМ "STOP Игра" совместно с подразделением спецназначения "Арлан" регионального департамента полиции по двум адресам в Семее изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т. д.".

Он уточнил, что досудебное расследование проводится по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

"Согласно Закону РК "Об игорном бизнесе", кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области", – напомнил официальный представитель АФМ РК.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговорам суда.

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