Свадьба вне закона: кортеж молодоженов грубо нарушил ПДД в Туркестанской области

Полиция Туркестанской области привлекла к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой машины свадебного кортежа едут по трассе с включенными полицейскими мигалками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном ДП 10 августа, полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности водителей, грубо нарушивших ПДД.

"В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись со свадебным кортежем, который нарушил ПДД. Так, на авто незаконно установлены световые сигналы красно-синего цвета, а также отсутствовали государственные номерные знаки", – говорится в сообщении ведомства.





Полиция выяснила, что правонарушение случилось в Казыгуртском районе. В отношении водителя автомобиля ВАЗ-21015 составили административные протоколы по ч. 2 ст. 590, ч. 2 ст. 603 и ч. 1 ст. 601 КоАП РК. Машину отправили на штрафстоянку.

Еще одного участника кортежа, ехавшего на автомобиле Lada Granta, сейчас ищут в Шымкенте.

Нарушения ПДД со стороны свадебных кортежей – не редкость в Казахстане. Например, в марте кортеж молодоженов попал в ДТП в Таразе.