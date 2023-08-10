В Абайской области двух радикалов-рецидивистов осудили за призывы к терроризму

В Абайской области cуд приговорил двух обвиняемых к 9 и 7,5 года лишения свободы. Наказание они будут отбывать в тюрьме строгого режима, сообщает Zakon.kz.

Суд в Семее приговорил к 9 и 7,5 года двух радикалов-рецидивистов за призывы к терроризму. Несмотря на поданную апелляцию, Абайский областной суд оставил сроки наказания без изменений.



"Ранее они также были осуждены за аналогичные преступления. Апелляция, поданная на изменение срока наказания, была рассмотрена Абайским областным судом и оставлена без изменений". Антитеррористический центр республики Казахстан

Следствие установило, что оба рецидивиста активно распространяли среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывали к насилию в отношении гражданских и правоохранителей.

Отбывать сроки осужденные будут в тюрьме строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое жителей Шымкента через соцсети пропагандировали идеологию терроризма. Приговором суда их приговорили к семи годам лишения свободы. Установлено, что осужденные попали под влияние проповедников международных террористических организаций.