В Абайской области спасли двух мужчин

18 апреля в районе Аксуат Абайской области спасли двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, на зимовке у реки Тебиске спасатели помогли мужчинам, застрявшим на своем автомобиле. Путники спасены и сопровождены до ближайшего села Аксуат. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

"При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните по номеру "112", – говорится в сообщении МЧС РК.

15 апреля в Туркестанской области полицейские спасли тонущего в реке мужчину.