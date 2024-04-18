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В Абайской области спасли двух мужчин

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 06:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 апреля в районе Аксуат Абайской области спасли двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, на зимовке у реки Тебиске спасатели помогли мужчинам, застрявшим на своем автомобиле. Путники спасены и сопровождены до ближайшего села Аксуат. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

"При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните по номеру "112", – говорится в сообщении МЧС РК.

15 апреля в Туркестанской области полицейские спасли тонущего в реке мужчину.

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