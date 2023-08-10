Генпрокуратура потребовала выдать казахстанского сепаратиста, скрывающегося в России

Генеральная прокуратура РК адресовала аналогичному российскому ведомству запрос на экстрадицию гражданина Казахстана Максима Яковченко, которого обвиняют в сепаратизме и разжигании межнациональной розни, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило региональное издание "Мой город" 10 августа, Генеральная прокуратура РК подала запрос на экстрадицию Максима Яковченко, который в соцсетях призывал передать России Уральск и еще несколько городов Казахстана. Этот запрос сейчас рассматривает российская генпрокуратура.

В МВД РК региональному изданию также сообщили, что Генеральная прокуратура Казахстана направила запрос на экстрадицию Яковченко еще в марте. По нему до сих пор идет проверка. Обвиняемый в сепаратизме покинул страну 8 сентября прошлого года – в тот же день, когда ему выдали повестку о невыезде. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Максим Яковченко разместил сепаратистские призывы в соцсети "ВКонтакте" в феврале 2022 года. Вскоре после этого ему предъявили обвинение по двум статьям УК РК. Мужчина не явился на заседание Уральского городского суда по своему делу, его объявили в розыск. Выяснилось, что Яковченко покинул Казахстан и сбежал в Россию, несмотря на подписку о невыезде.

Это не единственное дело о сепаратизме в отношении жителей Уральска. Из-за аналогичных заявлений в отношении нескольких жителей города в конце 2022 года начали расследование.