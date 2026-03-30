#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Генпрокуратура предупредила казахстанцев из-за провокационных заявлений о Наурызе

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана заявили о недопустимости распространения недостоверной информации и разжигания розни в обществе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сегодня, 30 марта 2026 года, распространила пресс-служба главного надзорного органа РК:

"Генеральная прокуратура обращает внимание граждан на необходимость строгого соблюдения законодательства при выражении мнений, в том числе на онлайн-платформах и иных публичных информационных площадках. В частности, зафиксированы случаи, когда отдельные лица публично распространяли негативные высказывания о национальных традициях, обычаях и праздновании Наурыза, имеющих многовековую историю не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Все это они сопровождали своими искаженными измышлениями о несовместимости традиций и обычаев с их псевдорелигиозными догматами".

Подобные заявления, как подчеркнули в Генпрокуратуре, "не только противоречат положениям Конституции, согласно которым Республика Казахстан является светским государством, но и способны причинить вред общественному, межрелигиозному и национальному согласию в стране, дискредитируют национальные традиции и обычаи".

"Отдельно отмечаем ответственность журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок, предоставляющих публичную трибуну подобным псевдорелигиозным деятелям. Предоставляя им возможность распространять недостоверные и провокационные заявления, такие лица фактически способствуют их распространению и усилению негативного влияния на общественное сознание, пропагандируют половое превосходство, унижают честь и достоинство женщин. Призываем представителей масс-медиа соблюдать принципы профессиональной этики, объективности и не допускать использования своих платформ для пропаганды идей, способных нарушить общественное согласие".Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе разъяснили, что "распространение заведомо недостоверной информации, способной повлиять на общественный порядок и права граждан, влечет ответственность в соответствии со ст. 274 Уголовного кодекса РК".

Кроме того, как подчеркнули в Генпрокуратуре, "публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, подпадают под действие ст. 174 УК РК и влекут серьезную уголовную ответственность".

Также отмечается, что "подобные действия могут квалифицироваться как нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 490 Кодекса РК об административных правонарушениях".

"В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации, уважительно относиться к культурным и национальным ценностям народа Казахстана, не допускать высказываний, способных спровоцировать рознь и конфликт в обществе. В случаях выявления подобных фактов органы правопорядка принимают строгие меры к правонарушителям в соответствии с законодательством РК", – заключили в пресс-службе ГП РК.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что подозреваемый в организации финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Казахстан. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: