Генпрокуратура предупредила казахстанцев из-за провокационных заявлений о Наурызе

В Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана заявили о недопустимости распространения недостоверной информации и разжигания розни в обществе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сегодня, 30 марта 2026 года, распространила пресс-служба главного надзорного органа РК:

"Генеральная прокуратура обращает внимание граждан на необходимость строгого соблюдения законодательства при выражении мнений, в том числе на онлайн-платформах и иных публичных информационных площадках. В частности, зафиксированы случаи, когда отдельные лица публично распространяли негативные высказывания о национальных традициях, обычаях и праздновании Наурыза, имеющих многовековую историю не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Все это они сопровождали своими искаженными измышлениями о несовместимости традиций и обычаев с их псевдорелигиозными догматами".

Подобные заявления, как подчеркнули в Генпрокуратуре, "не только противоречат положениям Конституции, согласно которым Республика Казахстан является светским государством, но и способны причинить вред общественному, межрелигиозному и национальному согласию в стране, дискредитируют национальные традиции и обычаи".

"Отдельно отмечаем ответственность журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок, предоставляющих публичную трибуну подобным псевдорелигиозным деятелям. Предоставляя им возможность распространять недостоверные и провокационные заявления, такие лица фактически способствуют их распространению и усилению негативного влияния на общественное сознание, пропагандируют половое превосходство, унижают честь и достоинство женщин. Призываем представителей масс-медиа соблюдать принципы профессиональной этики, объективности и не допускать использования своих платформ для пропаганды идей, способных нарушить общественное согласие". Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе разъяснили, что "распространение заведомо недостоверной информации, способной повлиять на общественный порядок и права граждан, влечет ответственность в соответствии со ст. 274 Уголовного кодекса РК".

Кроме того, как подчеркнули в Генпрокуратуре, "публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, подпадают под действие ст. 174 УК РК и влекут серьезную уголовную ответственность".

Также отмечается, что "подобные действия могут квалифицироваться как нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 490 Кодекса РК об административных правонарушениях".

"В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации, уважительно относиться к культурным и национальным ценностям народа Казахстана, не допускать высказываний, способных спровоцировать рознь и конфликт в обществе. В случаях выявления подобных фактов органы правопорядка принимают строгие меры к правонарушителям в соответствии с законодательством РК", – заключили в пресс-службе ГП РК.

