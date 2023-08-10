21-летняя девушка утонула на Капчагае

В Алматинской области, купаясь ночью в неустановленном для купания месте, утонула девушка 2002 года рождения. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Согласно данным ведомства, трагедия произошла на Капчагайском водохранилище.

Отмечено, что компания друзей находилась на отдыхе у водоема в неустановленном для купания месте, вблизи одной из зон отдыха.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка заплыла на глубину и утонула". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ДЧС подчеркнули, что пятерых молодых людей, нарушивших правила безопасности, привлекли к административной ответственности по статье 412 Кодекса РК "Об административной ответственности".

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напоминает, что купание в местах, где выставлены запрещающие щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями, а также купание в необорудованных, незнакомых местах запрещено.

17 июля сообщалось, что из-за аномальной жары 40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня.