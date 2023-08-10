Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

21-летняя девушка утонула на Капчагае

21-летняя девушка утонула на Капчагае Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области, купаясь ночью в неустановленном для купания месте, утонула девушка 2002 года рождения. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Согласно данным ведомства, трагедия произошла на Капчагайском водохранилище.

Отмечено, что компания друзей находилась на отдыхе у водоема в неустановленном для купания месте, вблизи одной из зон отдыха.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка заплыла на глубину и утонула". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ДЧС подчеркнули, что пятерых молодых людей, нарушивших правила безопасности, привлекли к административной ответственности по статье 412 Кодекса РК "Об административной ответственности".

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напоминает, что купание в местах, где выставлены запрещающие щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями, а также купание в необорудованных, незнакомых местах запрещено.

17 июля сообщалось, что из-за аномальной жары 40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня.

Читайте также

Генпрокуратура потребовала выдать казахстанского сепаратиста, скрывающегося в России

В Абайской области двух радикалов-рецидивистов осудили за призывы к терроризму

Дебошира из цветочного магазина в Шымкенте арестовали на семь суток

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления