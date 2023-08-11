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Ногу сломали ребенку массажисты без лицензии в Жанаозене

Ногу сломали ребенку массажисты без лицензии в Жанаозене Фото: pixabay
Пятилетнему парализованному мальчику массажисты, у которых не было лицензии на деятельность, сломали ребенку ногу, сообщает Zakon.kz.

Лечебный массаж, который делали пятилетнему мальчику два работника центра, обернулся серьезными травмами. Отцу ребенка, который отдал за процедуры 125 тысяч тенге, сообщили, что "не рассчитали силы", передает InAktau.

"Посередине обеих ног появились отеки. Когда мы сказали, что они слишком сильно давят, они сказали: "Если хотите результатов, поставить ребенка на ноги, продолжайте дальше, все будет хорошо". Как-то увидел, что нога сына чем-то обмотана. Когда я спросил, как это произошло, сказали, что не рассчитали силу", – рассказала отец пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел еще в начале года, но с того времени привлечь к ответственности сотрудников, у которых, как оказалось, не было лицензии на деятельность, не удалось. Изначально "массажисты" признали свою вину, затем стали убегать от ответа за содеянное.

"У двух сотрудников выявлено отсутствие медицинского образования и сертификата специалиста. В соответствии с кодексом РК об административных правонарушениях наложили штрафы путем заполнения административных протоколов по статье 464 за оказание услуг без разрешения и по статье 424 за отсутствие аттестата специалиста". Нурсулу Мухамбетиярова, глава департамент медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области

После проверки все результаты специалисты фармконтроля направили в полицию, отмечают в ведомстве. Отец мальчика настаивает, что виновные должны отвечать за случившееся.

Ранее в Алматы полицейские проверили массажные салоны, в одном из оздоровительных комплексов работал салон интимных услуг.

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Мария Мельникова
Жанаозен Мангистауская область
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