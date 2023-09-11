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Туристку со сломанной ногой спасли в горах Алматинской области

Туристку со сломанной ногой спасли в горах Алматинской области Фото: gov.kz
Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС спасли туристку, которая сломала ногу в горах Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 11 сентября, накануне спасатели получили информацию о том, что 38-летняя женщина, отправившаяся в турпоход в ущелье Арасан-Корасан, сломала ногу. На место прибыли медики скорой помощи, но у них не было возможности доставить туристку в больницу.

"На помощь была отправлена группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. До места происшествия от базы отряда – 124 километра", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Вечером 10 сентября спасатели прибыли на место инцидента и через 15 минут добрались до пострадавшей. Чтобы донести травмированную женщину до машины "скорой" по узкой крутой тропе, потребовалось два часа.

Спасатели МЧС напомнили, что туристам, которые отправляются в горы хотя бы на день, следует внимательно изучить меры безопасности.

В конце августа в горах Алматы спасли туристку из Кореи.

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