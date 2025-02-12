Астанчанин собирался спускаться с 9 этажа по простыням, спасаясь от пожара

Утром 12 февраля в Астане произошел пожар в высотке, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС столицы, в районе Сарайшык по ул. Ж. Нажимеденова на девятом этаже жилого комплекса произошел пожар в квартире.

Прибывшие по вызову пожарные установили автолестницу к балкону квартиры и спасли мужчину, который уже связал несколько простыней, чтобы спуститься самостоятельно.

Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Минувшей ночью в Бишкеке крупный пожар в Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов унес жизни двух пациентов.