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Происшествия

Астанчанин собирался спускаться с 9 этажа по простыням, спасаясь от пожара

Астана, мужчина, простыни, пожар, спасение, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:48 Фото: ДЧС Астаны
Утром 12 февраля в Астане произошел пожар в высотке, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС столицы, в районе Сарайшык по ул. Ж. Нажимеденова на девятом этаже жилого комплекса произошел пожар в квартире.

Прибывшие по вызову пожарные установили автолестницу к балкону квартиры и спасли мужчину, который уже связал несколько простыней, чтобы спуститься самостоятельно. 

Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи. 

Минувшей ночью в Бишкеке крупный пожар в Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов унес жизни двух пациентов. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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