Мать избивала родных детей в Алматинской области
Фото: pixabay
О жестоком обращении с маленькими детьми заявили неравнодушные жители села Покровка Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали дети, мать бьет их по несколько раз в день в нетрезвом состоянии. Мальчик и девочка показали ссадины на теле и царапины в области уха. Старший из детей заявил, что хочет сбежать из дома.
"Она бьет меня каждый день за то, что я не смотрю за младшей сестренкой. Хочу уехать в аул к своему папе, мама угрожает мне ножом", – говорит мальчик.
Фото: Нуржан Хамзаев
На инцидент отреагировали в отделе образования Илийского района. По данным чиновников, женщину уже нашли и привлекли к административной ответственности.
"Она была привлечена к административной ответственности сотрудниками Управления полиции Илийского района. Детей отобрали и направили в Центр адаптации несовершеннолетних", – говорится в сообщении отдела образования.
Фото: Нуржан Хамзаев
Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Ранее в Актау пожилая женщина избила чужого ребенка.
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