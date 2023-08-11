Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мать избивала родных детей в Алматинской области

Жительница Алматинской области избивала родных детей Фото: pixabay
О жестоком обращении с маленькими детьми заявили неравнодушные жители села Покровка Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали дети, мать бьет их по несколько раз в день в нетрезвом состоянии. Мальчик и девочка показали ссадины на теле и царапины в области уха. Старший из детей заявил, что хочет сбежать из дома.

"Она бьет меня каждый день за то, что я не смотрю за младшей сестренкой. Хочу уехать в аул к своему папе, мама угрожает мне ножом", – говорит мальчик. 

Жительница Алматинской области избивала родных детей

Фото: Нуржан Хамзаев

На инцидент отреагировали в отделе образования Илийского района. По данным чиновников, женщину уже нашли и привлекли к административной ответственности.

"Она была привлечена к административной ответственности сотрудниками Управления полиции Илийского района. Детей отобрали и направили в Центр адаптации несовершеннолетних", – говорится в сообщении отдела образования.

Жительница Алматинской области избивала родных детей

Фото: Нуржан Хамзаев

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ранее в Актау пожилая женщина избила чужого ребенка.

Читайте также

В Алматы мужчина убил женщину из-за ревности

Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с 9-го этажа в Астане

Житель Атырау стал инвалидом после драки в компании друзей

Азат Жумаханов
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Изменения в работе алматинского метро произойдут к началу учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления