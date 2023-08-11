Мать избивала родных детей в Алматинской области

О жестоком обращении с маленькими детьми заявили неравнодушные жители села Покровка Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали дети, мать бьет их по несколько раз в день в нетрезвом состоянии. Мальчик и девочка показали ссадины на теле и царапины в области уха. Старший из детей заявил, что хочет сбежать из дома.

"Она бьет меня каждый день за то, что я не смотрю за младшей сестренкой. Хочу уехать в аул к своему папе, мама угрожает мне ножом", – говорит мальчик.





Фото: Нуржан Хамзаев

На инцидент отреагировали в отделе образования Илийского района. По данным чиновников, женщину уже нашли и привлекли к административной ответственности.



"Она была привлечена к административной ответственности сотрудниками Управления полиции Илийского района. Детей отобрали и направили в Центр адаптации несовершеннолетних", – говорится в сообщении отдела образования.





Фото: Нуржан Хамзаев

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.



Ранее в Актау пожилая женщина избила чужого ребенка.