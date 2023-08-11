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Хищение на 162 млн тенге совершили при автоматизации КСК в Талдыкоргане

Приговор по делу о хищении 162 млн тенге вынесли в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
Суд вынес приговор по делу о хищении крупной суммы при внедрении программного обеспечения для автоматизации работы КСК в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 11 августа в пресс-службе АФМ, департамент ведомства по Жетысуской области совместно с ДКНБ региона завершил расследование по факту хищения при внедрении ПО для автоматизации деятельности КСК Талдыкоргана.

"Установлено, что три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с коммунальным государственным учреждением "Информационно-аналитический центр города Талдыкорган" на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности "КСК" с установкой на сумму 162 млн тенге. Программа предназначалась для автоматизации деятельности органов управления (КСК), решения задач акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния жилищного фонда города, а также взаимодействия участников жилищных отношений", – сообщили в АФМ.

Но вместо рабочей программы ответственные лица установили нефункционирующее ПО. Тем самым они обманули доверие работников госучреждения. В ходе досудебного расследования предприниматели возместили причиненный ущерб в размере 162 млн тенге.

"Приговором суда руководители трех ТОО признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – отметили в АФМ.

Ранее сообщалось, что АФМ расследует 21 дело о хищениях в сфере спорта.

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