Житель Туркестанской области избил полицейского чайником

Лишение свободы на срок от двух до четырех лет может грозить жителю Туркестанской области, который ударил чайником сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 17 октября, в Сайрамское районное управление полиции обратилась женщина, рассказавшая, что ее сестру регулярно оскорбляет муж. По вызову выехали участковые полицейские, которые попытались найти управу на домашнего тирана. Но профилактическая беседа завершилась неожиданным образом.

Придя в ярость, мужчина принялся нецензурно выражаться в адрес сотрудников полиции, после чего схватил чайник и ударил им по голове одного из стражей порядка. Правонарушителя задержали и доставили в управление полиции, идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 380 УК РК.

Любителю размахивать чайником грозит штраф до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), исправительные работы в том же объеме, ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на такой же срок.

Ранее сообщалось, что пьяный павлодарец избил и сорвал погоны с полицейского.

