Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане задержали иностранца, находящегося в международном розыске 15 лет

рация Фото: Zakon.kz
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Астаны, сотрудниками УКП ДП Астаны совместно с ОКП УП района "Нура", задержан находящийся в межгосударственном розыске 37-летний гражданин Кыргызстана, уголовный преступник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП столицы, установлено, что в октябре 2008, где мужчина злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами модели Samsung Д830 и Nokia 6230 А.

"Скрываясь от уголовного преследования, мужчина скрылся на территории Казахстана. В 2010 году, УВД Свердловского района, г. Бишкек злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск". Пресс-служба ДП города Астаны

Отмечается, что мужчина водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции в Кыргызстан.

Ранее сообщалось о том, что в Москве нашли казахстанца, разыскиваемого за преступление в Степногорске.

Читайте также

В Актау не планируют продлевать действие режима ЧС

В Шымкенте сына полицейского подозревают в вождении служебной машины

Свадебный кортеж устроил беспредел в Жамбылской области

Елена Беляева
Астана Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления