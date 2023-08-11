В Астане задержали иностранца, находящегося в международном розыске 15 лет

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Астаны, сотрудниками УКП ДП Астаны совместно с ОКП УП района "Нура", задержан находящийся в межгосударственном розыске 37-летний гражданин Кыргызстана, уголовный преступник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП столицы, установлено, что в октябре 2008, где мужчина злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами модели Samsung Д830 и Nokia 6230 А.

"Скрываясь от уголовного преследования, мужчина скрылся на территории Казахстана. В 2010 году, УВД Свердловского района, г. Бишкек злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск". Пресс-служба ДП города Астаны

Отмечается, что мужчина водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции в Кыргызстан.

Ранее сообщалось о том, что в Москве нашли казахстанца, разыскиваемого за преступление в Степногорске.