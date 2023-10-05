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В Шымкенте задержали иностранца, находящегося в международном розыске

В Шымкенте задержали иностранца, находящегося в международном розыске Фото: pexels
Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Шымкента задержали иностранца, находящегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По данным городской полиции, 32-летний гражданин Узбекистана был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны в июле 2023 года за совершение кражи в крупном размере.

В Шымкенте задержали иностранца, находящегося в международном розыске

Фото: polisia.kz

"Задержали его сотрудники Управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции. Приверженец деструктивного религиозного течения пребывал на территории РК без регистрации", – говорится в сообщении, распространенном 5 октября.

В ведомстве отметили, что в настоящее время задержанный узбекистанец находится под стражей.

"Проводится работа по экстрадиции задержанного в Республику Узбекистан", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

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