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Сотрудник ДГД оказался участником инцидента у цветочного магазина в Шымкенте

инцидент возле цветочного магазина Фото: Facebook/ДП города Шымкента
Заместитель руководителя УГД по Енбекшинскому району Д.Елқонды оказался одним из участников инцидента у цветочного магазина в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДГД, для выяснения обстоятельств со стороны Департамента государственных доходов по г. Шымкенту 10 августа назначено служебное расследование.

"Вопрос ответственности Д. Елқонды будет рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии Департамента по результатам служебного расследования. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

На днях в Казнете активно стали распространять видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина не в трезвом состоянии угрожал работникам заведения. В комментариях к публикации отмечалось, что неизвестный является сыном сотрудника прокуратуры. Между тем, в полиции участие сына прокурора в инциденте опровергли.

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