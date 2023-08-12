Восьмиклассника из Темиртау наградили за спасение утопающего ребенка

Ученика восьмого класса сотрудники департамента по ЧС наградили за спасение утопающего ребенка в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

В департаменте по ЧС Темиртау сотрудники наградили Армана Максимова, ученика восьмого класса школы-лицея, который 1 августа спас из технического водоема ребенка. Об этом пишет E-Karaganda.

Как рассказал сам герой, в тот день он с друзьями направлялся на пикник на технический водоем, когда к ним подбежали дети, которые просили спасти тонущего ребенка.

"Мы редко ходим на озеро, не очень хорошо плаваем. На косу идти дальше, чем на пляж, но на пляже много людей, на косе меньше, поэтому мы пошли искать место для пикника там. Мы шли вдоль канала, я услышал странные звуки, ко мне подбежали два незнакомых мальчика и спросили: "Стой, стой! Плавать умеешь? Там человек тонет", – рассказал подросток.

Увидев тонущего ребенка, школьник бросился в воду прямо в тапочках. Из воды утопающего он вытолкал ногами, после чего чуть сам не утонул. Но смог выплыть.

Спасенный мальчик, говорит Арман Максимов, отдышавшись убежал с пляжа. Узнать кто пострадал на водоеме так и не удалось, сообщили в департаменте по ЧС.

"За смелость, грамотные действия и проявленный героизм при спасении утопающего представление для поощрения Армана Максимова ведомственной наградой направлено в Министерство по ЧС", – пишет издание.

Ранее житель Абайской области вытащил из воды двух тонущих детей восьми и девяти лет.