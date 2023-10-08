Восьмикласснику подарили велосипед за спасение ребенка в Темиртау

Новый двухколесный велосипед подарили восьмикласснику Арману Максимову за спасение тонущего мальчика. Трагедия едва не произошла летом 2023 года. Подарок школьнику вручили 8 октября 2023 года на велопробеге, сообщает Zakon.kz.

В Темиртау наградили Армана Максимова, ученика восьмого класса школы-лицея, который 1 августа спас из технического водоема ребенка. Об этом пишет "Патриот".



"Арман совершил героический поступок. Компания решила подарить Арману велосипед, чтобы он проводил досуг на свежем воздухе, вел здоровый образ жизни. Велосипед – это экологически чистый вид транспорта, это мобильность для человека и отличная физическая форма", – отметили в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау".

Как рассказывал ранее сам герой, в тот день он с друзьями направлялся на пикник на технический водоем, когда к ним подбежали дети, которые просили спасти тонущего ребенка. Школьник бросился в воду прямо в тапочках. Из воды утопающего он вытолкал ногами, после чего чуть сам не утонул. Но смог выплыть.

Спасенный мальчик, говорит Арман Максимов, отдышавшись убежал с пляжа. Узнать, кто пострадал на водоеме, так и не удалось, сообщили в Департаменте по ЧС.

Ранее житель Абайской области вытащил из воды двух тонущих детей восьми и девяти лет.