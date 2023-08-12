Мать и сына сбили на пешеходном переходе в Уральске

В центре Уральска на пешеходном переходе водитель кроссовера сбил переходящих дорогу мать и сына, сообщает Zakon.kz.

"Водитель Kia 1964 года рождения, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд. В результате ДТП с различными травмами в больницу госпитализированы оба пешехода. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека"", – рассказали в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Авария произошла 10 августа около 14:50 по местному времени. Инцидент произошел на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Хусаинова, передает Мой город.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что женщина госпитализирована, ей предстоит операция. Мальчика госпитализировали в отделение травматологии областной детской больницы. Состояние обоих пациентов врачи оценивают, как средней степени тяжести.

11 августа стало известно, что в Актобе суд вынес приговор по резонансному ДТП с юными волейболистами.

