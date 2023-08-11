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Законодательство РК

В Актобе суд вынес приговор по резонансному ДТП с юными волейболистами

авария Фото: astanatv.kz
В Актобе суд вынес приговор по смертельному ДТП с юными волейболистами, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых, уточняет Astana TV, заместитель директора районной спортшколы, который вез юных спортсменов на соревнования. Выяснилось, что он не справился с управлением. К тому же машина была перегружена. Она была рассчитана всего на семь человек. А в спортшколе не оказалось специального для таких случаев транспорта.

"Признать Жумекешова виновным по статье 345, части 3 УК РК и назначить ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также назначить наказание в виде лишения управление транспортным средством сроком на 5 лет".Судья Межрайонного специализированного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области

Кроме того, осужденного обязали выплатить компенсацию в размере 5 млн тенге. Это решение возмутило его родных.

"Я выплатила пострадавшим более 19 млн тенге, теперь суд назначает еще 5 млн. Где я эти деньги возьму? У меня трое детей на руках", – заявили родные осужденного.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Девять детей и тренер ехали из Темирского района в Актобе на соревнования по волейболу. Но машина слетела с трассы. На месте погиб ребёнок, остальным понадобилась помощь врачей.

В мае 2023 года сняли мамы детей, которые попали в ДТП под Актобе, когда ехали с тренером на соревнования по волейболу, записали видеообращение к чиновникам. Родители требовали внимания и помощи в обещанной реабилитации детей.

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Елена Беляева
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