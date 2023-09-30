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Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Сарани

Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Сарани Фото: пресс-служба ДП СКО
Больше двух лет житель Сарани производил и после продавал в магазины Карагандинской области контрафактный алкоголь, сообщает Zakon.kz.

Во время обыска сотрудники департамента экономических расследований нашли в помещении цеха 10 тысяч литров водки кустарного производства. Общая стоимость продукции превышает 15 миллионов тенге, передает E-Karaganda со ссылкой на специалистов.

"В арендованном складском помещении, расположенном в городе Сарань, организовал подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области. В ходе обыска изъяты пластиковые бутылки с суррогатным алкоголем в количестве четырёх тысяч штук в общем объеме около 10 тысяч литров, пластиковые тары в количестве 100 штук в объеме 500 литров, вино-водочные изделия в ассортименте в количестве более 20 тысяч штук в общем объеме около 12 тысяч литров", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Бизнес 31-летний мужчина организовал еще в 2020 году. Для производства суррогатного алкоголя он снял помещение. Больше двух лет он продавал кустарную продукцию на рынки и в магазины области.

Дело было передано в суд, где мужчину признали виновным в "осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии, либо с нарушением законодательства РК о разрешениях и уведомлениях". Суд постановил взыскать с него штраф в 400 МРП, это более 1,2 миллиона тенге.

Ранее статисты опубликовали данные по употреблению алкогольной продукции жителями Казахстана. Согласно данным специалистов, в 2023 году казахстанцы стали больше пить.

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Мария Мельникова
Карагандинская область Сарань
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