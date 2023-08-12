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За убийство мужа судят женщину в Павлодаре

За убийство мужа судят женщину в Павлодаре Фото: Zakon.kz
В Павлодаре начался суд над жительницей Экибастуза, которая зарезала мужа в мае этого года. Суд рассматривает дело об убийстве, подсудимая уверяет, что оборонялась, сообщает Zakon.kz.

Перед судом Павлодара предстала жительница Экибастуза. В мае этого года она зарезала мужа во время ссоры. Как утверждает сама подсудимая, в тот день подвыпивший супруг устроил скандал на почве ревности и пытался накинуться на беременную жену с ножом, предварительно избив ее, передает КТК.

"Экспертизы все проводились, ситуационная экспертиза показала, что это была необходимая самооборона. Причину, почему мне отказывают, я не могу понять. Хотя экспертиза на моей стороне, то есть я оборонялась, я защищала себя и своего будущего ребенка. От прокуратуры почему-то идет отказ, причину не могу понять", – говорит 30-летняя Асем Алимбаева.

Государственный обвинитель же считает, что речь идет об убийстве с умыслом.

"Действуя с прямым умыслом и используя имеющийся при себе в правой руке кухонный нож в качестве орудия уголовного правонарушения, нанесла один удар в область левой лопатки. В результате полученного ножевого ранения последний скончался на месте". Асемгуль Истаева, прокурор

10 августа в павлодарском специализированном суде по уголовным делам завершилось рассмотрение дела об изнасиловании 16-летней воспитанницы Дома юношества, после которого девушка сбросилась с 10 этажа.

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Павлодар Павлодарская область Экибастуз
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