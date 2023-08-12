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Законодательство РК

Схему незаконного оборота бензина раскрыли в Астане

Схему по незаконной реализации бензина разоблачили в Астане Фото: Zakon.kz
Незаконный оборот бензина и дизельного топлива на сумму в 5 млн тенге выявили в Астане сотрудники столичного ДГД, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов по Астане, в ходе рейда сотрудники ведомства раскрыли схему незаконного оборота топлива. Бензин и дизель объемом 38 тысяч литров и стоимостью порядка 5 млн тенге продали в столице без оформления сопроводительных накладных.

"В отношении налогоплательщиков составили административные материалы по ст. 283-1 КоАП РК и передали в суд для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении ведомства.

В ДГД Астаны напомнили, что с 1 апреля сопроводительные накладные на товары по отдельным видам нефтепродуктов выписывают в обязательном порядке.

В начале 2023 года сообщалось, что из Казахстана по-прежнему пытаются незаконно вывозить бензин.

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