Незаконный майнинг криптовалюты на 143 млн тенге: в Астане осудили трех человек

В Астане трех человек осудили за незаконный майнинг биткоинов и эфириумов на общую сумму 143,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно приговору Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 27 декабря 2024 года, трое мужчин с августа 2021 года по май 2024 года в одном из гаражей столицы организовали подпольную майнинговую ферму. Предприниматели даже установили трансформаторную подстанцию стоимостью около 10 млн тенге для увеличения максимальной мощности потребления электроэнергии на 870 кВт.

Суд признал всех троих виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности и приговорил каждого к штрафу 5 тыс. МРП или около 18,5 млн тенге. Кроме того, мужчинам запретили заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на пять лет.

По делу конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также автомобили Toyota RAV4 2017 года выпуска, Changan Uni-K 2023 года выпуска, Nissan Juke 2013 года выпуска и Toyota Camry 2021 года выпуска. Кроме того, предприниматели должны будут возместить государству ущерб в 143,2 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Астане майнинг-ферма потребляла энергию, как целый район. Цифровые активы добывали без соответствующей лицензии. В ходе расследования изъято почти 1300 единиц майнингового оборудования, промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге.