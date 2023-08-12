Два человека погибли в жутком ночном ДТП в Кызылординской области
Фото: polisia.kz
Два человека погибли и пять получили травмы в результате серьезного ДТП в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе регионального ДП, фатальное происшествие случилось 12 августа около 3:00 на трассе Кызылорда – Жалагаш. В районе села Аксу Жалагашского района водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, и машину вынесло с трассы.
"В результате ДТП погибли два пассажира. Пять человек, включая водителя, получили различные травмы", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Идет досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.
В июле резонансное смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, два человека погибли.
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