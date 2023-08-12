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Законодательство РК

Два человека погибли в жутком ночном ДТП в Кызылординской области

Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области Фото: polisia.kz
Два человека погибли и пять получили травмы в результате серьезного ДТП в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП, фатальное происшествие случилось 12 августа около 3:00 на трассе Кызылорда – Жалагаш. В районе села Аксу Жалагашского района водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, и машину вынесло с трассы.

"В результате ДТП погибли два пассажира. Пять человек, включая водителя, получили различные травмы", – говорится в сообщении.
Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области

Фото: polisia.kz

Идет досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

В июле резонансное смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, два человека погибли.

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