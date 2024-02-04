Жуткая авария на трассе в Атырауской области: два человека погибли в горящем авто

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, 4 февраля около 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе – Атырау – Астрахань водитель автомобиля марки Volvo столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, двигавшимся в противоположном направлении.

"В результате произошло возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander, водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения скончались на месте. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", – прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Акмолинской области. В аварии пострадали пять человек.