Наводнение обрушилось на поселок в Жетысуской области

Сильное наводнение произошло в одном из поселков Жетысуской области. Дома и дороги затоплены, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором запечатлены последствия сильного наводнения в Жетысуской области, появилось в соцсетях 12 августа. Стихия разыгралась в поселке Ешкиолмес Ескельдинского района.



Судя по опубликованным в Сети кадрам, в поселке частично затоплены дома и дороги. Передвигаться по селу практически невозможно.

"Сегодня, 12 августа, в селе Ешкиолмес Ескельдинского района Жетысуской области обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территорий четырех улиц населенного пункта. На месте задействованы силы ДЧС области. Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из Талдыкоргана. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По предварительной информации со слов очевидцев, подтопления также произошли в поселках Абай и Мамбет. В пресс-службе МЧС РК сообщили, что по этим населенным пунктам информации о наводнении не поступало.



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