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Наводнение в Жетысуской области: затоплены 25 дворов, 30 человек эвакуировали

Наводнение в Жетысуской области: 25 дворов под водой, 30 человек эвакуировали Фото: Zakon.kz
В двух поселках Жетысуской области из-за наводнения ушли под воду 25 дворов, еще из одного населенного пункта эвакуировали 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, наводнение в Жетысуской области произошло из-за сильного дождя и схода воды со склонов. Из поселка Ешкиолмес Ескельдинского района в связи с подтоплением эвакуировали 30 жителей в соседнее село Карабулак, количество затопленных домов и дворов уточняют.

В селе Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворов, идут работы по отводу дождевой воды. В селе Мамбет Коксуского района затопило еще пять дворов. В МЧС подчеркнули, что все пострадавшие от стихии поселки находятся вблизи предгорий.

"На месте работают силы и средства ДЧС Жетысуской области в количестве 22 человек спасателей, снаряженных специальным оборудованием и техникой, включая плавсредства. На месте проводятся инженерные работы, частичная эвакуация людей и откачка воды", – сообщили в ведомстве.

О том, что сейчас происходит в полузатопленных селах Жетысуской области, читайте здесь.

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